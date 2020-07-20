Игра против российской валюты. Почему падает рубль
После мощного падения на фоне кризиса, вызванного коронавирусными ограничениями и обвалом нефти, к концу мая рублю удалось отыграть существенную часть потерь. Но уже в завершение первого летнего месяца российская валюта превысила психологические отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.В источнике
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37