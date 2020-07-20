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Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

Игра против российской валюты. Почему падает рубль

После мощного падения на фоне кризиса, вызванного коронавирусными ограничениями и обвалом нефти, к концу мая рублю удалось отыграть существенную часть потерь. Но уже в завершение первого летнего месяца российская валюта превысила психологические отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.В источнике
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Smolnarod.ru

Игра против российской валюты. Почему падает рубль

Smolnarod.ruвчера в 07:00
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусьвчера в 10:37
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известиявчера в 13:16
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Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара

Заработать необходимое количество денег США не могли, поэтому они продолжали печатать доллары, и в результате потребность американской экономики в новых долларах начала расти по экспоненте, а неизбежность краха сложившейся пирамиды стала очевидной.
ФАНвчера в 11:27
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Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ruвчера в 11:44
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Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новостивчера в 03:56
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Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСитивчера в 02:52
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Акции втягиваются в конкуренцию

Биржи расширяют борьбу за клиентов Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями.
Коммерсантъ17:52
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Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.рувчера в 15:40

В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей

В марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 3350 гражданских, более 7 тыс. мирных жителей пострадали.
Известиявчера в 15:55
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Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки

По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъвчера в 15:18
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