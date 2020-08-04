Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
На территории заброшенного завода Турчаниновых-Соломирских 8 и 9 августа открывается творческий кластер.В рамках работы строительного лагеря Ural Creative Camp волонтеры из Екатеринбурга и других городов благоустраивали пространство железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти.