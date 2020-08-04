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Игра в антимонополию: ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

ФАС определяет тарифы на транспортировку газа только по трубам «Газпрома», стоимость доставки независимыми поставщиками не регулируется.В источнике
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ПРАЙМ

В Совфеде предлагают передать регионам часть полномочий ФАС по тарифам на газификацию

ПРАЙМ04:44
Вестник Кавказа

ФАС лишится права определять тарифы на транспортировку газа?

Вестник Кавказа04:18
ИА Красная Весна

В СФ предложили наделить регионы РФ правом определения цены доставки газа

ИА Красная Весна23:14
ФедералПресс

ФАС предложили лишить права регулировать тарифы на транспортировку газа

ФедералПресс19:17
РЕН ТВ

ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

РЕН ТВ17:54
Известия

В СФ предложили забрать ценообразование на доставку газа у ФАС и отдать его регионам

Известия17:30
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Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Газета.Ruвчера в 14:33
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век3 августа в 14:01
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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На старинном заводе Сысерти открывается творческий кластер

На территории заброшенного завода Турчаниновых-Соломирских 8 и 9 августа открывается творческий кластер.В рамках работы строительного лагеря Ural Creative Camp волонтеры из Екатеринбурга и других городов благоустраивали пространство железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти.
It`s My Cityвчера в 08:43
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