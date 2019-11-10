Футбол

МК-СпортМК-СпортИгрок «Айнтрахта» сбил с ног тренера «Фрайбурга», футболисты подрались

Футбольный матч чемпионата Германии между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" завершился массовой дракой (1:0). Потасовка произошла из-за того, что капитан гостей Давид Абрахам сбил с ног главного тренера хозяев поля.
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