Футбол
МК-СпортИгрок «Айнтрахта» сбил с ног тренера «Фрайбурга», футболисты подрались
Футбольный матч чемпионата Германии между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом" завершился массовой дракой (1:0). Потасовка произошла из-за того, что капитан гостей Давид Абрахам сбил с ног главного тренера хозяев поля.
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Тренер «Фрайбурга» прокомментировал эпизод, в котором капитан соперника сбил его с ног
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Тренер «Фрайбурга» — о сбившем его игроке: он молодой бизон, а мне 54 года
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Игрок «Айнтрахта» умышленно сбил тренера соперника. Запасные тут же бросились на защиту
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Матч в Германии едва не закончился дракой - тренера «Фрайбурга» сбили с ног (Видео)
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