Футбол
Sport24.ruИгрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тэмми Абрахам: «Кейн – лучший форвард мира. Он реализует 9 из 10 шансов в штрафной»
Sports.ruвчера в 13:58
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян похудела на 43 кг
Девушка старается похудеть еще на 30 килограммов.
RuNews24.ru 05:55
Энергетика
«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины
С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Взгляд.ру 05:28
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Авто
Началось производство Lada Vesta с вариатором
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Motor 04:09
Теннис
Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Спорт день за днем 05:59
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
Известия 05:20
Политика
Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов
«Назначить члена совета директоров АО «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — сказано в документе.
Известия 05:06
Армия и оружие
Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Как отметил Сергей Попов, при сопровождении летных испытаний специалисты предприятия приобретут уникальный опыт, который в дальнейшем будет использован при организации процессов технической поддержки авиакомпаний, выполняющих коммерческую эксплуатацию самолетов МС‑21.
Накануне.Ru 02:08
Кино
«Уолтер Уайт мертв»: создатель «Во все тяжкие» рассказал, что стало с главным героем культового сериала
Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал, что на самом деле случилось с главным героем в заключительной серии последнего сезона шесть лет назад.
Фонтанка.Ру 05:11
Космос
Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ 05:16
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Телеканал 360° 01:52
Политика
Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии
Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
«Путин приказал»: нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Американская элита не заинтересована в угрозах Трампа, который пообещал "разрушить экономику Турции" в том случае, если Анкара сделает что-то, что ему не понравится.
РИА Новости 01:00
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Происшествия
Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области
Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.
Московский Комсомолец 00:34
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия 07 октября в 23:23
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40