Футбол

Sport24.ruSport24.ruИгрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
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Абрахам назвал лучшего форварда мира

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Английский футболист нигерийского происхождения, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Англии.
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