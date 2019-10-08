Футбол
Sport24.ruИгрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
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Тэмми Абрахам: «Кейн – лучший форвард мира. Он реализует 9 из 10 шансов в штрафной»
Sports.ruвчера в 13:58
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