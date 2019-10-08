Футбол

Sport24.ruSport24.ruИгрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
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Форвард «Челси» Абрахам: «Кейн – лучший нападающий в мире»

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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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Британский футболист
Английский футболист нигерийского происхождения, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Англии.
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