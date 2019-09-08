Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

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