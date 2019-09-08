Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.
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Вести.Ru04:29
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Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
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Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

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Дрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»

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Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси», выступающий на правах аренды за «Бернли». В 2016 году сыграл три матча за сборную Англии.
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