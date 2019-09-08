Футбол
Газета.RuИгрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом
Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:43, Вашингтон
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.
Российская газета 03:22
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит.
Коммерсантъ 05:50
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 06 сентября в 11:08
Авто
Сколько на самом деле зарабатывает перекупщик автомобилей?
Сколько же на самом деле зарабатывают эти люди, стоит рассказать подробнее. На чем строится доход перекупщика.
Car.ru 07:24
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия вчера в 21:24
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика
Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем
В Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.
RT на русском 07:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Теннис
Медведев — Надаль: где смотреть финал US Open
В воскресенье, 8 сентября, состоится финальный матч US Open, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Sport24.ru 07:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях гриппа
О серьезных осложнениях, которые могут возникнуть после гриппа, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Петербургский дневник 07:38
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 06 сентября в 22:00