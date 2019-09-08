Футбол
Газета.RuИгрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом
Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.
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Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя
В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Политика
Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева
Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец 06 сентября в 12:13
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Футбол
Кшиштоф Пионтек: «Гаттузо называл нас с Пакетой двумя монголоидами»
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек рассказал о трудностях в общении с полузащитником Лукасом Пакетой.
Sports.ru 06:45
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06 сентября в 06:31
Политика
МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму
Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
Известия 06:14
Политика
В США вновь приготовили Трампу импичмент
Резолюция касается расследования того, допустил ли американский президент нарушения, которые могут повлечь за собой объявление импичмента.
Московский Комсомолец 04:14
Общество
Осел, зебра и единорог с улицы Баумана проголосовали на выборах
Kazanfirst.ru 04:11
Политика
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика
В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%
Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя к 12 часам составила 12,25%, что на 6% меньше, чем на выборах в парламент в 2014 году на это время, сообщил журналистам глава горизбиркома Сергей Даниленко.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
REGNUM 01:35