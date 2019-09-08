Футбол
Газета.RuИгрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом
Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Судакова: Выборы в Забайкалье прошли в штатном режиме
Московский Комсомолец Чита 07:10
Политика
Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге
Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов посетили свои избирательные участки Все три кандидата в губернаторы посетили свои избирательные участки и проголосовали на выборах главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.
АиФ Санкт-Петербург 07:36
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
РИА Новости 02:40
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО
ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
Ореанда-Новости 08:18
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика
Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении
По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.
ЗакC.Ру 04:44
Политика
В США вновь приготовили Трампу импичмент
Резолюция касается расследования того, допустил ли американский президент нарушения, которые могут повлечь за собой объявление импичмента.
Московский Комсомолец 04:14
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Здоровье
Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
Известия 08:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45