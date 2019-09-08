Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun. По информации издания, инцидент произошел рядом с ночным клубом.

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Политика В Хабаровском крае началось голосование В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.

Политика Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.

Политика Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Космос «Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году «Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Политика Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Футбол «Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ» По имеющейся информации, испанец отказывается продлевать контракт с «МЮ». В таком случае он станет свободным агентом по окончании сезона.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Политика Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек "Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек", - подчеркнул собеседник.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.

Политика Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.

Политика Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Политика Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

Единоборства Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.

Происшествия Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.