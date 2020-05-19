Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки. Как информирует ESPN, инцидент произошел в доме 19-летнего нападающего 18 мая.

Игрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании

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