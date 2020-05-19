Происшествия
Газета.RuИгрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании
Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки. Как информирует ESPN, инцидент произошел в доме 19-летнего нападающего 18 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании
Спорт день за днемвчера в 10:25
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 14:06
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости вчера в 08:54
Происшествия
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета 02:17
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
Общество
Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая
Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Киберспорт
Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0
Начался закрытый бета-тест второй версии игры Artifact. Об этом разработчики игры из Valve объявили в своем блоге в Steam.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:45
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:32
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Российская газета вчера в 17:53
Происшествия
Экс-начальник отдела МВД по Алданскому району предстанет перед судом
Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС Отдела МВД России по Алданскому району о предоставлении привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированных условий содержания.
Якутия Daily 02:03
Происшествия
В Челябинске обезвредили ОПГ, торговавшую оружием
В суд отправлено уголовное дело в отношении четырех жителей Челябинска, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия.
URA.Ru 01:31
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый герой
Лос-Гатос, США, 19 мая 2020, 09:13 — REGNUM Нового героя — ведьмака по имени Хемрик, отсутствующего в книгах или видеоиграх серии The Witcher, решили ввести создатели во втором сезоне телесериала «Ведьмак».
REGNUM 02:13
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:30
Здоровье
Из-за коронавируса повысился спрос на онлайн-докторов
В марте спрос на онлайн-консультации возрос на 40 процентов. А в апреле он вырос в два раза, по сравнению с этим периодом в 2019 году.
ФедералПресс 01:10
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Кино
Уфимец Аскар Нигамедзянов сыграет в сериале на ТНТ
UfaTime.ru вчера в 22:35
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия вчера в 14:43