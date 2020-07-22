Общество
ИзвестияЗнатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Игрок «Что? Где? Когда» ответил на обвинения в домогательствах к школьнице
Московский Комсомолец10:00
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Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
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В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
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Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
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Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
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Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
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В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Политика
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Игры
Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake
Вторая часть ремейка видеоигры Final Fantasy VII находится в производстве, сообщил руководитель и дизайнер проекта Тэцуя Номура, 21 июля в интервью Gematsu.
ИА Красная Весна вчера в 10:10
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
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«Моя любовь»: Агата Муцениеце вышла в свет с кавалером
Агата Муцениеце впервые за долгое время появилась в свете. Актриса пришла не одна, ее сопровождал юный кавалер – сын Тимофей.
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Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19