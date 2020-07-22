Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

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Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. 370

Единоборства В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. 5

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 2,2K

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