Футбол
Газета.RuИгрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»
Sport24.ruвчера в 15:24
Карпов: «Ференцварош» не сыграл качественнее, но технически он оснащён лучше нас
Чемпионатвчера в 15:31
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Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Хоккей
Штаб сборной России объявил состав на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября, сообщает официальный сайт ФХР.
Спорт-Экспресс 09:32
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Computerworld Россия 04:18
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 05:34
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
РБК 09:40
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Происшествия
На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом
Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:12
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество
В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
RT на русском 10:09
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Энергетика
Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»
Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Интерфакс 08:30
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Происшествия
В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов
Бутурлакину вменяется ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Чистовская.
РБК 07:50
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Кино
Вышел финальный трейлер последнего эпизода «Звездных войн»
Финальная часть киносаги выйдет в мировой прокат 19 декабря 2019 года.
UfacityNews.ru 22 октября в 08:52
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Политика
В Симферополе выбрали главу администрации
Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
ТАСС 09:39
Общество
Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29