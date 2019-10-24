Футбол
Газета.RuИгрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Шоу-бизнес
«Фигура как у девчонки!» Олеся Судзиловская в бикини показала, как худеть после 40 лет
7Дней.ру 08:30
Футбол
Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)
«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Soccer.ru 16:56
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Футбол
Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке
RT на русском 15:57
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Наука
Найдено эффективное средство против вируса гриппа
По словам авторов эксперимента, препарат показывает большую результативность, чем использующееся сегодня средство против гриппа.
Goroday.ru 16:35
Наука
Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии
Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
N+1 07:49
Общество
«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию
Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости вчера в 20:51
Общество
В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам
Взгляд.ру 14:39
Экономика
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме.
Дни.ру вчера в 07:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
23.10.19 Впечатляющие кадры ночной дозаправки в воздухе опубликовало Минобороны РФ.
Портал Поиск вчера в 16:22
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о потерях Турции во время операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии во время военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 16:31
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу
Millionaire.ru 13:33
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
REGNUM 03:48
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Политика
Песков пословицей ответил Трампу на слова об успехах в Сирии
В намерении американских властей приписать себе успехи в запуске процесса политического урегулирования ситуации в Сирии нет ничего удивительного, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 16:50