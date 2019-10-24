Футбол
Газета.RuИгрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
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Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
Вести.Ru 14:45
Гаджеты
Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Течение времени безжалостно приближает нас к этому рубежу, но ресурсу VideoCardz удалось определить точную дату и рекомендованную розничную стоимость долгожданной новинки NVIDIA, опираясь на информацию, полученную из осведомлённых о планах компании источников.
3DNews 22 октября в 07:46
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес
«Фигура как у девчонки!» Олеся Судзиловская в бикини показала, как худеть после 40 лет
Невозможно поверить, что Олесе Судзиловской в этом году исполнилось 45 лет. Ее фигура позавидует любая 20-летняя девушка.
7Дней.ру 08:30
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru вчера в 15:41
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
RT на русском 12:31
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Здоровье
Что не устраивает жителей Удмуртии в медицинских учреждениях
В опросе, размещенном в нескольких группах «ВК», приняли участие 2640 жителей Удмуртии.
Udm-Info 05:34
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости 14:28
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Энергетика
«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%
«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Rambler News Service 05:50
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Автоспорт
В Renault не станут обжаловать решение стюардов
Стюарды удовлетворили протест Racing Point против Renault, признав французскую команду виновной в нарушении спортивного регламента и исключив результаты Даниэля Риккардо и Нико Хюлкенберга из протокола гонки в Японии.
F1news.ru 11:00
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45