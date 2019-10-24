Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
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Карпов: «ЦСКА в матче с „Ференцварошем“ подвела реализация. Должны были забивать»

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Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
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По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
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Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
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