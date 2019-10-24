Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии

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