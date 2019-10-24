Футбол
Газета.RuИгрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии
Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Общество
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей
Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцируют повторение правонарушений.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 6 дней после родов
Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свою фигуру через шесть дней после родов.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве
Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2
На встрече российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» на Red Bull Arena победа осталась за хозяевами.
Армия и оружие
Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Экономика
Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Общество
Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР
ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Российские компании могут участвовать в восстановлении Ирака, заявил посол
Российские строительные компании могут принять участие в восстановлении разрушенных из-за войны с террористами городов Ирака, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.
Футбол
Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять
Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
Футбол
РФ проведет ЧМ по пляжному футболу 2021 года
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Футбол
«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом
«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
СМИ сообщили о показаниях посла США на Украине против Трампа
Президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление военной помощи Украине в обмен на публичные заверения в том, что Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
Политика
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары.