Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии

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Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
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