Футбол

MetaratingsMetaratingsИгрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

3 фото
Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона. Как сообщается, Васин продолжает восстановление после оперативного вмешательства, работая на велотренажёре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Васин вернётся на поле не раньше конца нынешнего сезона

Чемпионат13:12

СМИ узнали, когда Васин вернется в состав ЦСКА

Sportbox.RU14:14

Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

Metaratings13:33

Васин не выйдет на поле в этом году

Soccer.ru13:46

«Чемпионат»: Васин вернется на поле не раньше конца сезона

Бомбардир.ру15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

ИнфоСМИ 13:57
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс

РБК 08:27
Происшествия

Схрон артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине

Российская газета 21:37
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Российская газета 25 октября в 23:21
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова встретила новую любовь

Вдова Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, встретила новую любовь.
РЕН ТВ 16:27
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
ТК Звезда 25 октября в 12:51
Единоборства

Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»

Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Матч ТВ вчера в 23:30
Происшествия

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим

Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
ГТРК Новосибирск 11:01
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

Евразия Daily 25 октября в 02:19
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 19:54
Политика

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

RT на русском 20:59
Армия и оружие

Российские стратегические бомбардировщики возвращаются из ЮАР

Визит в Южно-Африканскую Республику завершили два стратегических ракетоносца Ту-160 по информации Южно-Африканских национальных сил обороны, 26 октября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 03:22
Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части

Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Общество

Тюменская журналистка призвала посадить Соловьева в тюрьму

Журналистка Анастасия Миронова, родившаяся и начинавшая карьеру в Тюмени, считает необходимым принять специальный закон о наказании для пропагандистов.
URA.Ru вчера в 21:59
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Футбол

Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Все про Спорт ру 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Васин
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное