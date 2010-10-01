Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона. Как сообщается, Васин продолжает восстановление после оперативного вмешательства, работая на велотренажёре.

Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

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