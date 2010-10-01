Футбол
MetaratingsИгрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона
Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона. Как сообщается, Васин продолжает восстановление после оперативного вмешательства, работая на велотренажёре.
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Армия и оружие
Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ
Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Футбол
Комментатор извинился за задержку трансляции матча «Локомотив» — «Спартак»
Комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский принёс извинения за позднее начало трансляции матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Спартак" — 0:3.
Чемпионат 13:14
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Политика
В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы
В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.
Известия 13:57
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Происшествия
В Забайкалье военнослужащий расстрелял 8 человек
Твой Континент 25 октября в 14:04
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Шоу-бизнес
Вячеслав Манучаров о родных Заворотнюк: «Они существуют в вакууме»
Актер Вячеслав Манучаров в телепрограмме «Ты не поверишь!» рассказал о семье Анастасии Заворотнюк.
Актуальные Новости 12:43
Авто
Аналитики назвали автомобили, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Soccer.ru вчера в 16:09
Футбол
Джака послал болельщиков «Арсенала»
По информации английских СМИ, уходя с поля Гранит несколько раз произнёс оскорбление, послав болельщиков.
Евро-футбол.ру 15:22
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Происшествия
Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми
Во французском порту Кале обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, которые прятались в грузовом рефрижераторе.
Вести.Ru 14:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37