Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду против Грузии. Футболист вышел на замену на 65-й минуте. Спустя 15 минут он получил повреждение после столкновения с грузинским защитником Георгием Наваловским.

Игрок ЦСКА Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

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