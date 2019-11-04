Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду поддержал получившего травму Андре Гомеша

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
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