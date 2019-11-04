Футбол
Sports.ruРоналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
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Происшествия
Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
Медучреждения Карелии испытывают дефицит врачей
Михаил Охлопков заявил о проблеме недостаточной укомплектованности медицинскими кадрами медучреждений региона.
Столица на Онего 08:35
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:23
Политика
Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин
Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации, на РФ лежит огромная ответственность за его сбережение, развитие и распространение, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:18
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru 05:44
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Происшествия
Четверо школьников на Алтае отравились жидкостью из найденной бутылки
Мальчики нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 07:17
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Армия и оружие
Почему «Булава» не может летать на запад
Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
Популярная механика 03:40
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Технологии
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Экономика
Подсчитан экономический эффект от внедрения Big Data в России
Внедрение технологии Big Data в России принесет 2,9 триллиона рублей экономического эффекта за пять лет.
Lenta.ru 07:10
Футбол
Юрий Семин: «Если „Ювентус“ позволит, попробуем атаковать чаще»
Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать.
Спорт-Экспресс 05:20
Политика
Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец вчера в 12:25
Культура
Мединский рассказал о своем отношении к мату в произведениях культуры
Министр культуры России Владимир Мединский признался, что его коробит присутствие мата в произведениях культуры, сообщает «РИА Новости» во вторник, 5 ноября.
Известия 08:58
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Uznayvse.ru 08:05
Армия и оружие
Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии
Российская газета 08:25
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe вчера в 08:35
Наука
Выявлена связь между ночниками и смертельными заболеваниями
МедиаПоток вчера в 02:42
Политика
Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о том, что страна сохраняет за собой право приобрести российские истребители в случае отказа США в поставках F-35, об этом сообщает ТАСС.
Военное дело 06:04