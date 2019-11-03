Футбол
Soccer.ruАндре Гомеш успешно перенес операцию на ноге
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию на травмированной ноге.
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Жуткая травма футболиста «Эвертона» вызвала у звезды «Тоттенхэма» истерику
Московский Комсомолец03 ноября в 14:38
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Наука
Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника
Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Политика
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Общество
Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
Здоровье
В Казахстане женщины с ВИЧ в 98% случаев рожают здоровых детей
В Казахстане сегодня проживает более 24 тыс. людей с ВИЧ. За последние десять лет смертность среди них сократилась в 1,5 раза.
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные»
Анджелина Джоли и Ричард Мэдден находились на съемочной площадке в тот момент, когда была обнаружена мина, предположительно заложенная во времена Второй мировой войны.
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Гаджеты
Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Гаджеты
Тренд на сборку ПК оживил рынок
Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Гаджеты
Samsung массово сокращает сотрудников
Стало известно о массовом сокращении работников Samsung в Китае. По данным источника, компания планирует уволить порядка трети персонала.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев
"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Политика
Володин избран председателем парламентской ассамблеи ОДКБ
Спикер Государственной Думы РФ возглавит Парламентскую Ассамблею ОДКБ на следующие три года.
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.