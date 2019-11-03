Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАндре Гомеш успешно перенес операцию на ноге

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию на травмированной ноге.
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Андре Гомеш перенёс операцию после перелома лодыжки

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Операция Андре Гомеша прошла успешно

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Сломавший ногу Гомеш перенес операцию на лодыжке

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Гомеш успешно перенес операцию на сломанной ноге

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Хавбеку «Эвертона» Гомешу, сломавшему ногу, сделали операцию

Sport.ruвчера в 10:59
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Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника

Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
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Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
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Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

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В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
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В Казахстане женщины с ВИЧ в 98% случаев рожают здоровых детей

В Казахстане сегодня проживает более 24 тыс. людей с ВИЧ. За последние десять лет смертность среди них сократилась в 1,5 раза.
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Шоу-бизнес

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные»

Анджелина Джоли и Ричард Мэдден находились на съемочной площадке в тот момент, когда была обнаружена мина, предположительно заложенная во времена Второй мировой войны.
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В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu

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Тренд на сборку ПК оживил рынок

Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
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