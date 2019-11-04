Футбол
Газета.RuИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш. Все произошло в результате подката нападающего "шпор" Сон Хын Мина, который не смог сдержать слез из-за страшного перелома оппонента.
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ruвчера в 17:54
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