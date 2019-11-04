В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш. Все произошло в результате подката нападающего "шпор" Сон Хын Мина, который не смог сдержать слез из-за страшного перелома оппонента.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Происшествия Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье 27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Автоспорт Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.

Политика Песков рассказал о проблемах здравоохранения Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.

Экономика Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа Прямые потери Киева от сокращения транзита составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Политика Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.

Армия и оружие В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста Иракская национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы нейтрализовали в районе Метина на севере Ирака самого разыскиваемого в Турции террориста из числа РПК ("Рабочая партия Курдистана" - запрещена в Турции).

Теннис Надаль стал первой ракеткой мира Лидерами рейтинга АТР стали: Рафаэль Надаль (Испания); Новак Джокович (Сербия); Роджер Федерер (Швейцария); Даниил Медведев (Россия); Доминик Тим (Австрия); Стефанос Циципас (Греция); Александр Зверев (Германия); Маттео Берреттини (Италия); Роберто Баутиста Агут (Испания); Гаэль Монфис (Франция).

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Музыка Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".

Общество Россияне отмечают День народного единства В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Шоу-бизнес Стало известно о состоянии прервавшего спектакль Ланового Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова.

Политика Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

Политика Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.