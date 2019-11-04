Футбол

РБКРБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ

Sport24.ru17:54

«Тоттенхэм» поддержал Гомеша, сломавшего ногу в матче АПЛ

Чемпионат16:59

«Барселона» отреагировала на травму Гомеша

Спорт-Экспресс16:17

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

РИА Новости14:03

«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»

Sports.ru23:25

«Тоттенхэм» поддержал сломавшего ногу Гомеша

Газета.Ru19:23

Игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын-Мина

Sportbox.RU15:05
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Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
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В Израиле заявили, что БПЛА ЦАХАЛ палестинцы могли сбить из ЗРК «Оса»

В израильских средствах массовой информации заявлено о том, что палестинцы впервые могли применить ЗРК «Оса» советского производства.
Военное обозрение 22:56
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Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.
РБК 23:31
Политика

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия 21:12
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
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Гол Кинга принес «Борнмуту» победу над «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSport вчера в 09:23
Футбол

«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч

«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
Bobsoccer 06:00
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
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Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
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Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой

Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 23:17
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
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Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM вчера в 11:30
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Газета.Ru 21:49
Автоспорт

Формула-1 показала столкновение Квята и Переса в финале Гран-при США

Газета.Ru 20:42
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском 22:58
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Netflix выпустил новый трейлер сериала «Ведьмак»

Москва 24 01 ноября в 08:08
Общество

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ИА Клерк.Ру 01 ноября в 05:59
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 05:20
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Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
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Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Общество

Россия отмечает День народного единства

Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.
ТАСС 16:01
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
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Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
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Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
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Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре

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Китайские танки грязи не боятся: первый тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x

Вполне возможно, что маркетологи Haval оценили интерес потенциальных клиентов к «купейной» моде в бюджетном сегменте и с минимальными затратами быстренько модифицировали свой достаточно новый кроссовер Haval F7, превратив его в Haval F7x.
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