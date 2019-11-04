Футбол
РБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата
Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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Политика
Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
Армия и оружие
В Израиле заявили, что БПЛА ЦАХАЛ палестинцы могли сбить из ЗРК «Оса»
В израильских средствах массовой информации заявлено о том, что палестинцы впервые могли применить ЗРК «Оса» советского производства.
Военное обозрение 22:56
Политика
Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.
РБК 23:31
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия 21:12
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Известия 19:25
Футбол
Гол Кинга принес «Борнмуту» победу над «Манчестер Юнайтед»
ProstoProSport вчера в 09:23
Футбол
«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч
«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
Bobsoccer 06:00
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Алтайская правда 01 ноября в 19:37
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Общество
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 23:17
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM вчера в 11:30
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском 22:58
Кино
Netflix выпустил новый трейлер сериала «Ведьмак»
Москва 24 01 ноября в 08:08
Общество
Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников
Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».
ИА Клерк.Ру 01 ноября в 05:59
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru 05:20
Общество
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Общество
Россия отмечает День народного единства
Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.
ТАСС 16:01
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском 20:34
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 04:32
Авто
Китайские танки грязи не боятся: первый тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x
Вполне возможно, что маркетологи Haval оценили интерес потенциальных клиентов к «купейной» моде в бюджетном сегменте и с минимальными затратами быстренько модифицировали свой достаточно новый кроссовер Haval F7, превратив его в Haval F7x.
АвтоВзгляд вчера в 00:30