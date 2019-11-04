Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.

Политика Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.

Политика Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Политика Украинский военный пожаловался на качество питания в армии Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.

Общество Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Армия и оружие В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.

Общество Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».

Единоборства Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.

Общество Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Общество Россия отмечает День народного единства Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.

Происшествия Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.