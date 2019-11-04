Футбол

РБКРБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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«Барселона» отреагировала на травму Гомеша

Спорт-Экспресс16:17

«Тоттенхэм» поддержал Гомеша, сломавшего ногу в матче АПЛ

Чемпионат16:59

«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ

Sport24.ru17:54

Полузащитник «Тоттенхэма» Алли рассказал о состоянии одноклубника, сломавшего ногу игроку «Эвертона»

Sport.ru15:59

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

РИА Новости14:03

Игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын-Мина

Sportbox.RU15:05

«Барселона»: «Огорчены ужасной травмой Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления»

Sports.ru16:46
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Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

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Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
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Свифт, Айлиш и Галлахер: в Испании прошло награждение MTV Europe

В испанском городе Севилья прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
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Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

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Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
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Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
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Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Песков рассказал о проблемах здравоохранения

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Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
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Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
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