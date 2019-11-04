Футбол
РБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата
Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
Финансы
Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю
Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Общество
Названа самая опасная страна Евросоюза
На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144).
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Экономика
WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Происшествия
Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали
Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября убили шестилетнего мальчика, заключили под стражу.
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Кино
«Терминатор: Темные судьбы» стартовал хуже прогнозов
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.