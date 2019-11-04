Футбол

РБКРБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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«Барселона» отреагировала на травму Гомеша

Спорт-Экспресс16:17

«Тоттенхэм» поддержал Гомеша, сломавшего ногу в матче АПЛ

Чемпионат16:59

«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ

Sport24.ru17:54

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

РИА Новости14:03

Игроки «Эвертона» посетили раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын-Мина

Sportbox.RU15:05

«Тоттенхэм» поддержал сломавшего ногу Гомеша

Газета.Ru19:23

«Барселона»: «Огорчены ужасной травмой Гомеша. Желаем скорейшего выздоровления»

Sports.ru16:46
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Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости 10:23
Происшествия

В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
Известия 19:50
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Гаджеты

Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G

Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Финансы

Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю

Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса вчера в 01:27
Общество

Названа самая опасная страна Евросоюза

На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144).
Известия 14:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Известия 01 ноября в 19:15
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Газета.Ru 21:49
Политика

Бабченко поставил условие для своего возвращения на Украину

Lenta.ru 19:34
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Экономика

WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 21:32
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Общество

Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году

В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия 17:34
Происшествия

Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября убили шестилетнего мальчика, заключили под стражу.
ТК Звезда вчера в 05:12
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Авто

В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor 06:00
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Кино

«Терминатор: Темные судьбы» стартовал хуже прогнозов

Kinonews.ru 14:04
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец 13:02
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
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