Футбол

РБКРБКИгрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun. После нарушения со стороны игрока соперников Сон Хен Мина и неудачного падения у него произошел перелом правой ноги.
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«Эвертон» раскрыл подробности страшной травмы Гомеша

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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ

Sport24.ruвчера в 17:54

«Барселона» отреагировала на травму Гомеша

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

РИА Новостивчера в 14:03

«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша

Sportbox.RU00:41

«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»

Sports.ruвчера в 23:25

«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша

Матч ТВ00:41
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Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Известия вчера в 22:45
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Единоборства

Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Политика

Washington Post: Трамп ненавидит Украину

Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02 ноября в 01:21
Политика

Информатор по делу об импичменте Трампа даст письменные показания

Заид подчеркнул, что его клиент, давая показания, делал это не в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.
RuNews24.ru 00:45
Хоккей

Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Хоккей

Вратарь «Флориды» Бобровский рассказал о встрече с игуаной

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский рассказал о встрече с игуаной, которую он увидел после своего переезда из Коламбуса.
Газета.Ru 01:00
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани вчера в 14:41
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика

Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Вечерняя Москва вчера в 14:21
Экономика

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Соответственно, легально производить «Нарзан» могут только АО «Нарзан» и «дочка» «Кавминкурортресурсов» — частно-государственная компания «Холдинг Аква», известная также как фактически монопольный производитель «Ессентуков».
РБК 01:00
Автоспорт

Ферстаппен заподозрил Ferrari в жульничестве. Это возмутило Леклера

В интервью голландскому Ziggo Sport после финиша Гран При США Макс Ферстаппен сказал, что слабое выступление Ferrari в Остине можно объяснить появлением новой технической директивы, которая содержала уточнения относительно вопросов расхода топлива.
Motorsport.com Россия 00:56
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Общество

СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии

Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru вчера в 06:34
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Армия и оружие

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Здоровье

Известный врач предостерег россиян о страшном вреде популярного лекарства

Известный доктор Александр Мясников рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин.
Оka.fm 02 ноября в 08:30
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Россия побеждает: Украина в панике из-за решения Дании по «Северному потоку — 2»

После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
Rusvesna.su 00:00
Происшествия

Медведь пробрался в центр одного из городов Челябинской области

Несколько горожан успели сфотографировать и снять на видео бурого медведя, который бегал по городу.
Копейский рабочий 00:58
Политика

Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США

Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 01:02
Армия и оружие

ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU 01 ноября в 07:32
Происшествия

Во Франции перевернулся автобус с россиянами

Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.
Коммерсантъ вчера в 10:33
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