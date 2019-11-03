Футбол
REGNUMИгрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. На 79-й минуте матча Сон в подкате сфолил на Гомеше, после чего тот неудачно упал на газон.
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Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Общество
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Наука
Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака
Вечерний курьер 31 октября в 04:35
Армия и оружие
Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Журналистская правда 31 октября в 01:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Политика
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Фигурное катание
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Актуальные Новости 01 ноября в 08:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену санкций против России
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России.
Рифей-Пермь 01:03
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда вчера в 13:48
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".
Газета.Ru 15:49
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге после статьи о военном атташе США
Публикация The New York Times о том, что Россия якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства Соединенных Штатов в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию, является подлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 09:23
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Здоровье
Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание
Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.
Ugpressa.ru 02:52
Общество
В Раде предложили наказать уничтоживших барельеф Жукову националистов
РИА Новости Крым 03:39
Происшествия
В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек
В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM вчера в 10:09
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20