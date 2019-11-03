Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. На 79-й минуте матча Сон в подкате сфолил на Гомеше, после чего тот неудачно упал на газон.

Политика В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.

Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Общество 105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.

Армия и оружие Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Фигурное катание Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Политика Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".

Политика Захарова обвинила NYT в подлоге после статьи о военном атташе США Публикация The New York Times о том, что Россия якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства Соединенных Штатов в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию, является подлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Здоровье Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.

Происшествия В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.