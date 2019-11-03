Футбол

REGNUMREGNUMИгрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. На 79-й минуте матча Сон в подкате сфолил на Гомеше, после чего тот неудачно упал на газон.
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