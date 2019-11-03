Футбол
ИзвестияИгрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»
Тяжелый перелом ноги получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Инцидент произошел на 77-й минуте во время подката сзади, исполненного форвардом Сон Хын Мином.
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Происшествия
В Гонконге мужчина напал с ножом на протестующих
Неизвестный напал с ножом на протестующих около торгового центра в районе Тай Ку, в результате столкновения пострадали шесть человек, включая нападавшего, сообщает South China Morning Post.
Известия 16:03
Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Здоровье
Минздрав: Число врачей сократилось в 54 регионах
Прирост числа врачей в России в 2018 году составил 0,07% (404 специалиста), сообщается в подготовленной Минздравом справке о состоянии здравоохранения в регионах.
Daily Storm 31 октября в 01:27
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Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru вчера в 01:11
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Политика
Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с Россией и Украиной.
Взгляд.ру 15:37
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru вчера в 08:07
Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Общество
Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой
Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
Известия вчера в 21:11
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
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Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 12:17
Экономика
Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий
Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
REGNUM 01 ноября в 06:13
Здоровье
Врачи перечислили пять самых вредных продуктов для гипертоников
Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона являются соленое мясо, готовые супы, кетчупы и большинство видов сыров.
Суть событий 07:38
Космос
«Спутник-2» с собакой Лайкой запустили 62 года назад
Парламентская газета вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Культура
Умер известный композитор Владлен Неплох
Неплох был известным джазовым музыкантом, играл в нескольких оркестрах, в том числе в оркестре Вайнштейна.
Lenta.ru 15:47