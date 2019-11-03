Футбол

ИзвестияИзвестияИгрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»

Тяжелый перелом ноги получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Инцидент произошел на 77-й минуте во время подката сзади, исполненного форвардом Сон Хын Мином.
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