Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может сыграть в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Игрок «Локомотива» Алексей Миранчук может сыграть в матче с «Зенитом»

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