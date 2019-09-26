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МК-СпортМК-СпортИгрок «Локомотива» Алексей Миранчук может сыграть в матче с «Зенитом»

Локомотив — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может сыграть в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщил главный тренер московской команды Юрий Семин.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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