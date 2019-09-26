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МК-СпортИгрок «Локомотива» Алексей Миранчук может сыграть в матче с «Зенитом»
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может сыграть в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщил главный тренер московской команды Юрий Семин.
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Потребуется ли «Зениту» включать персональную опеку для нейтрализации Алексея Миранчука?
Спорт уик-эндвчера в 07:42
Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом»
Советский спортвчера в 09:18
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль вчера в 13:55
Политика
Экс-глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии
Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей жены Ксении Собчак
Известный режиссер Константин Богомолов заработал за прошлый год семь миллионов рублей, что в девять раз меньше, чем заработок его звездной супруги, телеведущей и светской львицы Ксении Собчак.
RuNews24.ru 04:55
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Футбол
Игрок «Ниццы» украл часы у одноклубника
Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби Фадига признался в краже дорогих часов у своего одноклубника Каспера Дольберга.
Евро-футбол.ру вчера в 15:17
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews вчера в 10:52
Политика
В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
Министр подчеркнул, что сейчас здоровью Кадырова ничто не угрожает.
Реальное время вчера в 15:03
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Политика
Россия и Дания решают судьбу «Северного потока-2» в секретном режиме
В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке встретились главы МИД РФ Сергей Лавров и Дании Йеппе Кофод.
Утро.ru вчера в 14:10
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
РБК 06:11
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина продемонстрировала спектакль с элементами эротики
Известная российская актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей странице в Instagam видео-элементы спектакля с элементами эротики, за которым ей удалось понаблюдать, пребывая в Испании.
RuNews24.ru 05:30
Происшествия
В Москве арестованы девять обвиняемых в спонсировании ИГ
В Москве по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) арестованы девять выходцев из республик Северного Кавказа и Центральной Азии, сообщается на сайте МВД.
Коммерсантъ 05:03
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Футбол
Мамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Общество
Суд вынес третий приговор по «дадинской» статье за протесты в Шиесе
Боровиков стал третьим осужденным по «дадинской» статье.
Ведомости 06:17
Автоспорт
Шарль Леклер стал лучшим в первой тренировке Гран-при России
За рулем Кубань 06:15
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов
В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
Форпост Северо-Запад 03:11
Политика
В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
RT на русском 04:38
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 03:35
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил комплектацию SL
Внедорожник Chevrolet Niva в ближайшее время станет доступным для покупки отечественным автолюбителям в новой комплектации.
Актуальные Новости 00:28
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31