Лига чемпионов
Газета.RuИгрок «Локомотива» Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
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