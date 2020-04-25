Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатИгрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.
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Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы

Lenta.ru17:22

Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» выведен из искусственной комы

Спорт-Экспресс15:54

Игрок «Монпелье» находится в коме. Ранее у него выявили коронавирус

Sport.ru09:13

Заболевший коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из комы

Матч ТВ15:48

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из искусственной комы

Sport24.ru15:26

Агент: Жуниор Самбия выведен из искусственной комы

РИА Новости15:02

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Чемпионат16:07
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Армия и оружие

Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

ИА Красная Весна 16:44
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
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Игры

Названы сроки релиза новой игры Assassin’s Creed

Вашингтон, 23 апреля 2020, 06:12 — REGNUM В сети появилась информация о возможных сроках релиза новой игры франшизы Assassin's Creed.
REGNUM 23 апреля в 01:01
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости 06:07
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru 20:35
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
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Здоровье

Коронавирусом в Алтайском крае заразились более 50 работников рудника

Барнаул, 25 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 25 апреля на официальном сайте региона со ссылкой на оперативный штаб по профилактике COVID-19.
REGNUM 04:56
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
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Общество

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
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Политика

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

Газета.Ru 05:08
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
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Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Происшествия

В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
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Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
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Футбол

Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы

Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com 11:37
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

РБК 17:22
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек).
Югополис 14:23
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Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Технологии

Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций

В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom 09:06
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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