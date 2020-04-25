Коронавирус
ЧемпионатИгрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы
Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Игры
Названы сроки релиза новой игры Assassin’s Creed
Вашингтон, 23 апреля 2020, 06:12 — REGNUM В сети появилась информация о возможных сроках релиза новой игры франшизы Assassin's Creed.
REGNUM 23 апреля в 01:01
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости 06:07
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru 20:35
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Здоровье
Коронавирусом в Алтайском крае заразились более 50 работников рудника
Барнаул, 25 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 25 апреля на официальном сайте региона со ссылкой на оперативный штаб по профилактике COVID-19.
REGNUM 04:56
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
Политика
75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе
Газета.Ru 05:08
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
Футбол
Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com 11:37
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек
Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек).
Югополис 14:23
Общество
Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля
Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Технологии
Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций
В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom 09:06
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14