Коронавирус
Sport.ruИгрок «Монпелье» находится в коме. Ранее у него выявили коронавирус
Известный футбольный агент Фредерик Ла Герра, среди клиентов которого значится и футболист "Монпелье" Джуниор Самбиа, проинформировал французские СМИ о том, что его клиент находится в коме. 23-летний полузащитник ранее заразился коронавирусом, после чего несколько дней находился дома.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
ФАН 10:10
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
Здоровье
У 20 человек в Архангельской области нашли коронавирус
На сегодняшний день на наличие COVID-19 в Архангельской области обследовано 11448 человек.
Двина Сегодня 10:58
Здоровье
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы
В конце апреля в Москве от коронавируса умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3. Некоторое время он провел в больнице в Коммунарке, однако спасти медика не удалось.
РБК вчера в 21:56
Авто
Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения
В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру вчера в 05:34
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Здоровье
В Свердловскую область прибыли вахтовики из Мурманска
По данным губернатора, все участники группы изолированы в обсерваторе и не представляют никакой опасности для жителей Свердловской области.
ТАСС 11:32
Происшествия
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
По предварительной информации, Лев Транвнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Общество
Белый дом: Число случаев заражения коронавирусом в США снижается
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявил, что количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снижается в подавляющем большинстве штатов, – передает РИА Новости.
ИА Новороссия 12:33
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости 07:27
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Политика
В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына
Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Технологии
Компания Nvidia проведет мероприятие Get Amped на YouTube 14 мая
Мероприятие Get Amped собираются провести 14 мая в формате онлайн на платформе YouTube из-за пандемии коронавируса.
OAnews 08:14
Авто
Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 22 апреля в 11:31
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38