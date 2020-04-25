Известный футбольный агент Фредерик Ла Герра, среди клиентов которого значится и футболист "Монпелье" Джуниор Самбиа, проинформировал французские СМИ о том, что его клиент находится в коме. 23-летний полузащитник ранее заразился коронавирусом, после чего несколько дней находился дома.

Игрок «Монпелье» находится в коме. Ранее у него выявили коронавирус

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