Коронавирус
Soccer.ruИгрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой. Ранее эта информация появилась во французских СМИ.
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Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю
По данным издания, воздушную разведку вдоль границ России вели 21 самолет-разведчик и шесть разведывательных БПЛА.
Газета.Ru 18:56
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда 05:02
Транспорт
В РЖД изменили правила покупки билетов
РЖД внесли некоторые изменения в правила покупки билетов.
Известия Мордовии 04:29
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
Два новых случая коронавируса подтвердилось в Амурской области
23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых случая коронавируса - в Магдагачи и Белогорске.
Телепорт 03:48
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Общество
В США изучили приспособленность коронавируса к теплу
«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.
URA.Ru 20:26
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
Нева Спорт 15:20
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Общество
СКР возбудил дело о геноциде мирного населения в Карелии во время ВОВ
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту геноцида в связи с массовыми убийствами мирных граждан в Карелии финскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Профиль 08:54
Здоровье
Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью кофе
Москва 24 10:14
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform 11:42
Футбол
РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня
Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.
Бомбардир.ру 10:35
Политика
Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством
Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством.
Lenta.ru 20:57
Наука
Ученые МГУ разработали программный модуль для оценки поражения легких по КТ без участия врача-диагноста
Агентство Москва вчера в 03:39
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Энергетика
Deutsche Bank: средства ФНБ могут исчерпаться через два года
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Минфина России могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, при условии, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
Накануне.Ru 19:30
Армия и оружие
Минобороны получило два модернизированных ракетоносца Ту-160
Министерство обороны России получило два ракетоносца Ту-160, которые прошли модернизацию.
Газета.Ru 11:03
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Автоспорт
Попов оценил вероятность перехода Квята в Ferrari
Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал вероятность перехода российского гонщика Даниила Квята в Ferrari, сообщает "Матч ТВ".
ProstoProSport вчера в 07:17