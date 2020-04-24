Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой. Ранее эта информация появилась во французских СМИ.

Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

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