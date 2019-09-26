Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP. Это произошло в присутствии адвокатов, также Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб. 18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба.

Игрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

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