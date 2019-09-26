Футбол
Спорт-ЭкспрессИгрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP. Это произошло в присутствии адвокатов, также Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб. 18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба.
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Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
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США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия.
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Авто
Начались продажи Volvo S60 в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
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Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
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Lenta.ru 01:23
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Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
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Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
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РИА Новости 21:44
Армия и оружие
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Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
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В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
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Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»
РИА Новости 21:15
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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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Названы приносящие богатство детские имена
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Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
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Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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