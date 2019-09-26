Футбол
Спорт-ЭкспрессИгрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP. Это произошло в присутствии адвокатов, также Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб. 18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба.
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Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро
Sports.ruвчера в 14:21
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Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
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Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность
В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.
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На борту самолета Москва-Минеральные Воды подрались две пассажирки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ вчера в 23:05
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США ввели новые санкции против России
В сообщении американских властей говорится, что, внеся в черный список перечисленные суда, компании и физические лица, они ликвидировали схему обхода санкций, направленную на содействие „доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии“.
Рамблер вчера в 11:42
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
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В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Кубанские новости 25 сентября в 16:14
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
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Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни
Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Газета.Ru вчера в 01:52
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
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X5 Retail Group стала лидером российского ретейла
РБК составил рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В топ-10 вошли X5 Retail Group и «Магнит», став лидерами в секторе ретейла.
Inc. Russia вчера в 04:54
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
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Месси вновь может пропустить игру
Газета.Ru 25 сентября в 02:18
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Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
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Телепрограмма вчера в 07:44
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Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
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Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
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В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
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Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
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Газета.Ru вчера в 04:27
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Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
США изучают предложение Эрдогана закупить ЗРК Patriot вместе с С-400
РЕН ТВ вчера в 23:44
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Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
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