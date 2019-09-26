Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP. Это произошло в присутствии адвокатов, также Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб. 18-летний Диаби с 13 лет выступал в системе клуба.
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Игрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Форвард «Ниццы» признался в краже часов за 70 тысяч евро у одноклубника

Sportbox.RUвчера в 14:29

Источник: форвард «Ниццы» признался в краже часов одноклубника за € 70 тыс

Чемпионатвчера в 13:15

Игрок «Ниццы» признался в краже дорогих часов у Дольберга

Sport24.ruвчера в 13:45

Футболист «Ниццы» Диаби признался в краже часов за €70 тысяч у одноклубника

РИА Новостивчера в 13:44

Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро

Sports.ruвчера в 14:21

Нападающего «Ниццы» заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тысяч

Газета.Ruвчера в 07:45
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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