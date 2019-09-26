Футбол
ProstoProSportНападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
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Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро
Sports.ruвчера в 14:21
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Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
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Причиной пожара на сухогрузе у Тольятти могло стать короткое замыкание
Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара на сухогрузе на Волге у Тольятти, сообщает приволжская транспортная прокуратура.
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Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение двойного гражданства отвечает интересам страны, если это не касается его признания с Россией.
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Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
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Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал инициативу о запрете курения на балконах. Стихотворение он опубликовал у себя в инстаграме.
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В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
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В Сети появилось видео поцелуя поссорившихся Уткина и Генича
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Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
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В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
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Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35
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Администрация московской школы №1799 выпустила распоряжение о запрете учителям отпускать учеников в туалет во время занятий, сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 04:53
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В лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний» врезалась птица
"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица", - подтвердили "Интерфаксу" пресс-службе перевозчика.
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Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
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Новый мост через главную реку города появится около Финляндского железнодорожного моста.
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В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
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