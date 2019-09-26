Футбол

ProstoProSportProstoProSportНападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
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Игрок «Ниццы» признался в краже дорогих часов у Дольберга

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Нападающего «Ниццы» заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тысяч

Газета.Ruвчера в 07:45
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