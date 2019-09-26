Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби Фадига признался в краже дорогих часов у своего одноклубника Каспера Дольберга. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на близкий к клубу источник. Часы были украдены у Дольберга 16 сентября в раздевалке во время тренировки команды.

Политика Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».

Армия и оружие Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.

Происшествия Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.

Политика Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Происшествия Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление об отставке - офис Зеленского.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Политика Песков прокомментировал задержание в Приморье браконьеров из КНДР Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российскими пограничниками браконьерского судна КНДР.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Политика Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Музыка Потап выпустил альбом «MISHA/» под псевдонимом ПТП Алексей Потапенко (Потап) выпустил сольный альбом «MISHA/» под псевдонимом ПТП. Релиз пластинки состоялся 27 сентября.

Происшествия Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь.

Футбол Малосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Армия и оружие Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника СССР Владимира Арцезо.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Футбол Тошич скучает по зарплате в России "Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".

Технологии РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.

Происшествия В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида» В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.

Шоу-бизнес Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.