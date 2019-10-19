Футбол
Спорт-ЭкспрессСпартак — Рубин 0:0 (1-й тайм)
|18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
8
Тил
33
Крал
25
Мельгарехо
20
Шюррле
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
18
Могилевец
10
Коновалов
7
Подберезкин
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
12
Зуев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».
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