Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСпартак — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Спартак — Рубин
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».
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