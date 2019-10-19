Футбол
DixiNewsИгрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
Трагедия случилась на 69-й минуте матча 13-го тура молодёжного первенства Премьер-лиги на стадионе «Спартак». После неудачного столкновения с соперником 17-летний игрок «Рубина» защитник Вячеслав Фомин был вынужден покинуть поле.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
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Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
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Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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РБК вчера в 23:31
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Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
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Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
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Ибрагимович заявил о желании побороться за скудетто
Газета.Ru вчера в 04:58
Армия и оружие
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РБК вчера в 05:45
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Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
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В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
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Происшествия
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Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
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Toyota начинает выпуск миниатюрного электромобиля
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Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
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Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru 18 октября в 04:09