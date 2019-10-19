Футбол

МК-СпортМК-СпортИгрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Игрок молодёжной команды Казанского футбольного клуба «Рубин» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче против «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба молодежной сборной России. Фомин потерял много крови и был доставлен в реанимацию.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Дублер «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое

Спорт БИЗНЕС Online09:43

Защитник молодежки «Рубина» попал в реанимацию. Как это произошло

Спорт-Экспресс11:30

Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Чемпионат09:11

Защитник «Рубина» Фомин получил сильный ушиб с внутренним кровотечением и был прооперирован

Sport24.ru08:29

Дублер «Рубина» в реанимации: получил удар коленом в живот и потерял 2 литра крови

Sports.ru10:53

Футболист дубля «Рубина» попал в реанимацию после игры против «Спартака»

Татар-информ10:40

Российский футболист потерял два литра крови после столкновения с соперником

Lenta.ru11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия

«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Хоккей

ЦСКА обыграл «Трактор», продлив серию побед в КХЛ до шести матчей

РИА Новости 12:35
Футбол

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:44
Происшествия

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
Российская газета 08:10
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Космос

Найденные на поверхности Марса соленые озера похожи на земные

Американские ученые пришли к выводу, что на поверхности Марса когда-то были соленые озера, подобные земным.
Дни24 08:08
Футбол

«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Чемпионат 11:52
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Политика

В Москве нашли двойника Зеленского

URA.Ru 10:14
Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в зале суда

Двое фигурантов дела "Нового величия" — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в зале суда.
DP.RU 17 октября в 11:41
Культура

Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv вчера в 08:49
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском вчера в 02:34
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Общество

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Число жертв при пожаре в Ярославской области увеличилось до семи

BFM.ru 02:44
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
UfacityNews.ru вчера в 15:49
Политика

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Происшествия

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.
Lenta.ru 10:53
Главное