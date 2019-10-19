Футбол
МК-СпортИгрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
Игрок молодёжной команды Казанского футбольного клуба «Рубин» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче против «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба молодежной сборной России. Фомин потерял много крови и был доставлен в реанимацию.
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Дублер «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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