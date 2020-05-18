Коронавирус
Sport.ruИгрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина
Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро. Футболист нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, информирует Mundo Deportivo. Датчанин самовольно покинул Испанию.
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Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
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Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.
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Экономика
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В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
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Газета.Ru 15:11
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Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
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Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
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Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
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В Хакасии проживают 2894 человека, инфицированных ВИЧ
Всего по состоянию на 01.05.2020 г. количество жителей республики, инфицированных ВИЧ, составило 2894 человека.
ИА Хакасия 01:26
Общество
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Ведомости 19:07
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Газета.Ru 14 мая в 20:53
Футбол
Харгривз: «Санчо поможет МЮ вернуться на вершину»
Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед":Джейдон должен выбрать лучший для себя вариант.
Soccer.ru 15:02
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Происшествия
Инспектора ФСИН уличили в получении двух взяток в исправительной колонии на Колыме
Судом установлено, что младший инспектор, по договоренности с одним из осужденных в период с 30 октября по 5 ноября 2019 года неоднократно проносил на территорию Исправительной колонии № 4 средства мобильной связи, комплектующие к ним и спиртные напитки для лиц, отбывающих наказание.
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Политика
Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США
В ноябре 2012 года на референдуме, где определялось политическое устройство Пуэрто-Рико, вхождение в состав США поддержало 65% голосовавших, а 31% проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США.
Коммерсантъ вчера в 19:29
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Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
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Экономика
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В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
Общество
Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области.
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Житель Камчатки осуждён за призывы к насилию над силовиками Росгвардии
Житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за публичные призывы к насилию над сотрудниками Росгвардии, сообщили в краевом управлении ФСБ России.
RT на русском 19:03
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Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
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Бендтнер проиграл в покер более шести миллионов евро
Форвард «Копенгаген» Никлас Бендтнер рассказал о финансовых потерях, которые принесла ему игра в покер.
Metaratings 16:42