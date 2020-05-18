с чего всё началось

Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро. Футболист нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, информирует Mundo Deportivo. Датчанин самовольно покинул Испанию.

Спорт день за днем

Игрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина

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