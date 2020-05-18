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Sport.ruSport.ruИгрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина

Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро. Футболист нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, информирует Mundo Deportivo. Датчанин самовольно покинул Испанию.
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Ранее газета Mundo Deportivo написала
 со ссылкой на радиостанцию Galega, что другой легионер «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в €60 тыс.
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