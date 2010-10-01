Футбол
RT на русском«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» арендует у московского «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, которые приводит «Чемпионат», Мелкадзе проведёт в стане новичков РПЛ весь сезон-2019/20.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Авто
Назвали самые ценные лоты токийского аукциона раритетных машин
Эксперты издания «Профиль» назвали самые ценные и интересные лоты на аукционе раритетных автомобилей BH Auction, который пройдёт в ближайшие выходные в Токио.
Тарантас Ньюс 09:10
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс
Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.
Экспресс газета 06:11
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
По предварительной информации, новое поколение Nissan X-Trail будет оснащаться гибридной силовой установкой e-Power, которую три года назад получила модель Note.
Vevby.ru 04:48
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Футбол
Сильвестр Игбун сменил «Уфу» на «Динамо»
Вести.Ru 10:29
Технологии
Burberry начнёт переписываться с покупателями в мессенджере
Burberry добавили в свое приложение функцию чата.
Euromag.ru 07:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор 10:20
Футбол
В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева
Газета.Ru 10:11
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика
Володин попросил не вмешиваться в личную жизнь Поклонской
«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире», — сказал Володин.
РБК 09:45
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Происшествия
В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток
Один из 10 пострадавших при столкновении трех маршрутных автобусов в Ярославле госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:39
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00