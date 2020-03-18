Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИгрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин

Глава медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Бутовский заявил, что полузащитник команды Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.
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