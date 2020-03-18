Коронавирус
Газета.RuИгрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Глава медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Бутовский заявил, что полузащитник команды Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.
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Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Здоровье
Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из РФ
Кабмин Украины вводит специальную пошлину в 65% на поставку электроэнергии и угля из России, кроме антрацитового и коксового.
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Технологии
К тестированию сетей 5G приступят в России
Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Финансы
США хочет раздать американцам $500 млрд из-за коронавируса
Американское правительство хочет поддержать граждан страны из-за пандемии коронавируса.
Общество
В ХМАО ввели режим повышенной готовности
На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии
Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа
Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Авто
Начались продажи обновленного Renault Duster
Компания Renault объявила старт продаж обновленного кроссовера Renault Duster.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Финансы
Доллар превысил 80 рублей впервые за четыре года
Доллар США и евро на Московской бирже продолжают расти. Так, курс доллара превысил 80 рублей, а евро достиг 87,66 руб.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Шоу-бизнес
Как у Кардашьян: звезда «Орла и решки» показала фигуру в купальнике
Instagram Экс-ведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк показала, какой она бы стала после карантина из-за коронавируса.
Армия и оружие