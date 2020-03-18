Глава медицинского штаба московского "Спартака" Михаил Бутовский заявил, что полузащитник команды Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.

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Общество В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.

Футбол Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».

Здоровье Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.

Общество В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Общество В ХМАО ввели режим повышенной готовности На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.