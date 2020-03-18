Коронавирус
Газета.RuИгрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы. "Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация", - заявил Бутовский в видео, опубликованном на канале "Спартака" в YouTube.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Кино
Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
Президент Белоруссии отрицает, что на переговорах речь шла о создании наднациональных органов.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Здоровье
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Политика
Трамп назвал себя президентом военного времени
Глава США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса.
Финансы
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Политика
Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
Здоровье
ГД приняла во II чтении проект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Наука
Ноты помогли при создании новых белков
Биоинженеры из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который переводит структуру белка в музыкальные ноты, а затем использует их для машинного обучения.
Культура
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Кстати, складывается ощущение, что дела у запредельных Сэма и Дина идут весьма неплохо: они выглядят стильными, лощеными и очень довольными жизнью.
Здоровье
В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан
В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
Единоборства
Макгрегор рассказал, что ему помешало в бою с Хабибом
Именно сила веры определяет, кто победит. В бою с Хабибом я был не полностью готов. Я больше не повторю этой ошибки.