Футбол
Газета.RuИгрок «Спартака» Шюррле высмеял московские пробки
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился впечатлениями от московских пробок, передает "Чемпионат.com". "Только в Москве четыре километра за два часа", — написал Шюррле в инстаграме. Шюррле перешел в "Спартак" в текущее трансферное окно из дортмундской "Боруссии".
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии
Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
Телеканал 360° 14:36
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом
Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:48
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о срыве разведения сил у Золотого на юго-востоке Украины, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:49
Общество
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
Gazeta.SPb вчера в 08:15
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Армия и оружие
Турция вступила в бой с курдами
Lenta.ru 14:29
Баскетбол
НБА из-за конфликта с Китаем может потерять более 4 млрд долларов
Из-за политического конфликта с Китаем НБА рискует потерять свыше 4 млрд долларов, информирует Fadeaway World.
ProstoProSport 11:11
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Происшествия
В Рязани задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ и его супруги
Аргументы и Факты 05:06
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Наука
Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей
МедиаПоток вчера в 14:17
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52