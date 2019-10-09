Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок «Спартака» Шюррле высмеял московские пробки

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился впечатлениями от московских пробок, передает "Чемпионат.com". "Только в Москве четыре километра за два часа", — написал Шюррле в инстаграме. Шюррле перешел в "Спартак" в текущее трансферное окно из дортмундской "Боруссии".
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Шюррле о пробках: «Четыре километра за два часа – только в Москве 😂»

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