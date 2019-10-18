Футбол
Lenta.ruИгрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что «спартаковский дух» существует. Слова футболиста приводятся на сайте клуба. Максименко вспомнил, что попал в академию московского клуба в 15 лет.
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Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Политика
В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия
В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Общество
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии
Турция продолжит военную операцию в Сирии, если Соединённые Штаты не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Культура
Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Политика
Фадеев может стать главой Совета по правам человека
Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.
Экономика
Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты
Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Политика
На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Политика
Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
Технологии
Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали
Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
Экономика
Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале
Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.