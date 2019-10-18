Футбол

Lenta.ruLenta.ruИгрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что «спартаковский дух» существует. Слова футболиста приводятся на сайте клуба. Максименко вспомнил, что попал в академию московского клуба в 15 лет.
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Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух

Lenta.ru06:26

Голкипер «Спартака»: «За какой клуб я бы точно не выступал? За ЦСКА»

Sport.ru05:58

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Матч ТВ05:36

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Sportbox.RU05:36

Александр Максименко: «За ЦСКА не смог бы выступать 100%»

Bobsoccer03:31
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Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Политика

В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия

В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Новостной фронт 04:25
Общество

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
RT на русском 01:47
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии

Турция продолжит военную операцию в Сирии, если Соединённые Штаты не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламентская газета 08:43
Культура

Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной

Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Культуромания 07:22
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 приехали в Россию

Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль вчера в 13:57
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Общество

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК 08:31
Политика

Фадеев может стать главой Совета по правам человека

Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.
Ореанда-Новости вчера в 10:21
Экономика

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
Forbes 07:12
Общество

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Политика

На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
iReactor 05:07
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Политика

Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Взгляд.ру 09:07
Культура

Добронравов назвал «уткой» слухи о переименовании сериала «Сваты»

Слово и Дело 07:49
Космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Культура

В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

Культуромания 08:41
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Авто

Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 03:20
Происшествия

Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Технологии

Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали

Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.
Ferra вчера в 09:53
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru 16 октября в 08:38
Экономика

Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Интерфакс 01:31
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