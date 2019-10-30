Ранее сообщалось, что Мельгарехо поделился мыслями о будущем в составе столичного клуба.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Политика МИД оценил начало разведения сил в Донбассе Москва позитивно относится к началу разведения сил и средств в районе города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Кино Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов» Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").

Экономика Названы денежные потери россиян от продуктового эмбарго РИАМО – 29 окт. Экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР провели исследование и выяснили, что из-за продуктового эмбарго российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант".

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Общество Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.

Футбол Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018 Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.